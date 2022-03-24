Глава Минздрава России Мурашко призвал продолжать носить маски

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко порекомендовал россиянам продолжать носить маски и ревакцинироваться, несмотря на отмену масочного режима и стабильное улучшение эпидемиологической ситуации.

«Сохранение масочного режима мы рекомендуем», — сказал он.

По словам министра, в настоящее время 480 тыс. пациентов получают врачебную помощь в медорганизациях из-за коронавируса.

Мурашко пояснил, что лицам старшего возраста следует проводить своевременную ревакцинацию.

Ранее стало известно, что в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.

Также в Московской области заявили об отмене обязательного ношения масок.

Заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков напомнил о важности ревакцинации против коронавируса на фоне отмены масочного режима в Москве.