Глава Минздрава России Мурашко призвал продолжать носить маски
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«Сохранение масочного режима мы рекомендуем», — сказал он.
По словам министра, в настоящее время 480 тыс. пациентов получают врачебную помощь в медорганизациях из-за коронавируса.
Мурашко пояснил, что лицам старшего возраста следует проводить своевременную ревакцинацию.
Ранее стало известно, что в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.
Также в Московской области заявили об отмене обязательного ношения масок.
Заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков напомнил о важности ревакцинации против коронавируса на фоне отмены масочного режима в Москве.