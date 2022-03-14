В Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации. Также отменяются обязательные антикоронавирусные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок», — написал он в блоге.

В нынешних условиях это решение также поддержит бизнес, «испытывающий и без того серьёзное санкционное давление», добавил Собянин.

14 марта заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снизилась на 40% за неделю.