В Москве с 15 марта отменяется масочный режим
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок», — написал он в блоге.
В нынешних условиях это решение также поддержит бизнес, «испытывающий и без того серьёзное санкционное давление», добавил Собянин.
14 марта заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снизилась на 40% за неделю.