В Москве с 15 марта отменяется масочный режим

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В Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации. Также отменяются обязательные антикоронавирусные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.
В Москве с 15 марта отменяется масочный режим
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок», — написал он в блоге.

В нынешних условиях это решение также поддержит бизнес, «испытывающий и без того серьёзное санкционное давление», добавил Собянин.

14 марта заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снизилась на 40% за неделю.

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