Власти Москвы заявили о снижении за неделю на 40% заболеваемости коронавирусом в городе

Заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась на 40% за неделю. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве значительно улучшилась эпидситуация. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций снизились ещё на 40%. Это позволяет нам наращивать объёмы оказания плановой и специализированной помощи», — приводит ТАСС её слова.

Ракова добавила, что в ближайшее время к оказанию плановой помощи вернутся около 600 коек в четырёх городских больницах.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 957 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.