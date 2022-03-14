Власти Москвы заявили о снижении за неделю на 40% заболеваемости коронавирусом в городе

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Заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась на 40% за неделю. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Власти Москвы заявили о снижении за неделю на 40% заболеваемости коронавирусом в городе
  • АГН «Москва»

«В Москве значительно улучшилась эпидситуация. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций снизились ещё на 40%. Это позволяет нам наращивать объёмы оказания плановой и специализированной помощи», — приводит ТАСС её слова.

Ракова добавила, что в ближайшее время к оказанию плановой помощи вернутся около 600 коек в четырёх городских больницах.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 957 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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