В Москве выявили менее 1000 случаев коронавируса за сутки

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В Москве за сутки выявлено 957 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки госпитализированы 169 человек... Выявлено 957 новых случаев», — говорится в заявлении оперштаба в Telegram.

Отмечается, что также за сутки в городе выздоровел ещё 1061 пациент, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 523 496.

Вместе с этим за 24 часа в столице скончались 44 пациента с коронавирусом.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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