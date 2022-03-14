В России за сутки госпитализированы 2712 человек с коронавирусом

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В России за сутки госпитализированы 2712 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19 — на 15% меньше по сравнению с 13 марта.
В России за сутки госпитализированы 2712 человек с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне с коронавирусом в стране был госпитализирован 3191 человек.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальную вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России раньше назначенного срока.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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