В России за сутки госпитализированы 2712 человек с коронавирусом

В России за сутки госпитализированы 2712 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19 — на 15% меньше по сравнению с 13 марта.

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне с коронавирусом в стране был госпитализирован 3191 человек.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальную вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России раньше назначенного срока.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».