В России за сутки госпитализированы 2712 человек с коронавирусом
- АГН «Москва»
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Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией коронавируса.
Накануне с коронавирусом в стране был госпитализирован 3191 человек.
Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальную вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России раньше назначенного срока.
Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».