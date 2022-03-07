Гинцбург рассказал о возможной регистрации назальной вакцины от COVID раньше срока

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Назальную вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России раньше назначенного срока. Об этом заявил академик РАН, глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Минздрав установил нам дедлайн на 17 марта. То есть сколько к 17 марта мы сумеем интраназально провакцинировать, по этим результатам мы напишем отчёт, а по результатам этого отчета Минздрав решит, регистрировать или нет. Судя по всему, зарегистрируют раньше», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Он отметил, что всего назальную вакцину от коронавируса получили 104 человека, осложнений и побочных реакций у них не зафиксировали.

Ранее Гинцбург сообщил, что врачи разработали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины от COVID.

По его словам, при абсолютной защите организма назальной вакциной можно будет отказаться от укола «Спутником V».

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