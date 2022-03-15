В Подмосковье отменяют обязательное ношение масок

Власти Московской области отменяют обязательное ношение масок в регионе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В Подмосковье отменены следующие ограничения: ношение масок перестаёт быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция в общественном транспорте, на объектах торговли, в других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что прекращаются проверки органами власти Московской области и Роспотребнадзором соблюдения антикоронавирусных рекомендаций.

Ранее стало известно, что в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.