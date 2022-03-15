В Подмосковье отменяют обязательное ношение масок

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Власти Московской области отменяют обязательное ношение масок в регионе.
В Подмосковье отменяют обязательное ношение масок
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В Подмосковье отменены следующие ограничения: ношение масок перестаёт быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция в общественном транспорте, на объектах торговли, в других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что прекращаются проверки органами власти Московской области и Роспотребнадзором  соблюдения антикоронавирусных рекомендаций.

Ранее стало известно, что в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации. 

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