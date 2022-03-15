Биолог Чумаков отметил важность ревакцинации на фоне отмены масок в Москве

Заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков напомнил о важности ревакцинации против коронавируса на фоне отмены масочного режима в Москве.

В беседе с сайтом Pravda.Ru он заявил о необходимости продолжать ревакцинацию, несмотря на ослабление темпов распространения коронавируса.

«Ревакцинироваться, конечно, надо, потому что через какое-то время коллективный иммунитет упадёт, если не вакцинироваться... Поэтому лучше ещё какое-то время ревакцинироваться, пару раз», — подчеркнул биолог.

Ранее учёный-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с «Взглядом» прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».