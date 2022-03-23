Академик РАН рассказал об использовании ядерной медицины в борьбе с онкологией

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Руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал об использовании ядерной медицины в борьбе с онкологией.
Академик РАН рассказал об использовании ядерной медицины в борьбе с онкологией
  • © пресс-служба ФГБУ "НМИЦ радиологии"

«Ядерная медицина — это всё то, что нарабатывается ядерными реакторами и ускорителями частиц. На выходе мы получаем различные радионуклиды, то есть радиоактивные препараты. Это, как правило, источники бета- или альфа-излучения, которое пагубно для клетки», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, злокачественные опухоли состоят из белков, поэтому радионуклиды можно соединить с белком, тем самым помогая препарату внедриться точно внутрь опухолевых клеток.

«Радиофармпрепараты (РФП) способны заменить многие традиционные лекарства. И при этом они могут быть супертаргетными, то есть попадать точно в мишень — в опухолевые клетки, не повреждая окружающие здоровые ткани», — сказал Каприн.

Он отметил, что для ряда опухолей нет других методов лечения, кроме воздействия радионуклидами.

«Один из серьёзнейших шагов — решение правительства, принятое по инициативе Минздрава России, о создании так называемых ядерных аптек на базе крупных научно-исследовательских центров, таких как наш НМИЦ радиологии», — цитирует Каприна kp.ru.

Как добавил эксперт, национальные медицинские исследовательские центры начинают активно включаться в разработку и синтез РФП.

Ранее доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра «Лапино-2» Михаил Давыдов перечислил основные виды злокачественных опухолей.

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