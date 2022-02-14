Врач Давыдов перечислил основные виды злокачественных опухолей

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Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра «Лапино-2» Михаил Давыдов перечислил основные виды злокачественных опухолей.
Врач Давыдов перечислил основные виды злокачественных опухолей
  • РИА Новости

«Видов злокачественных новообразований гораздо больше, чем кажется. Рак встречается достаточно часто, но не составляет и половины всех диагнозов в онкологии. Кроме того, онкология изучает опухоли в принципе, не только злокачественные, но и доброкачественные. Соответственно, когда речь идёт об онкологических заболеваниях, не стоит сводить всё к их злокачественной природе», — рассказал Давыдов в беседе с «Известиями».

Среди наиболее распространённых злокачественных опухолей он назвал карциному, саркому, глиому, лимфому и лейкоз.

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