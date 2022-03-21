Диетолог Соломатина перечислила помогающие справиться со стрессом продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что для снижения тревожности, раздражительности и преодоления стрессового состояния в рацион следует включать продукты, стимулирующие выработку триптофана.

В беседе с «Вечерней Москвой» она сказала, что триптофан — это аминокислота, из которой образуется серотонин, так называемый гормон счастья.

«Для выработки этой аминокислоты необходима глюкоза... Полезным источником глюкозы могут выступать: ломтик тёмного шоколада, виноград, любая сладкая либо кисло-сладкая ягода — малина, клубника, смородина», — отметила Соломатина.

Подавить стрессовое состояние способны также биологически активные химические вещества — нейромедиаторы. Они в большом количестве содержатся в индейке, буром рисе, томатах и бананах.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.