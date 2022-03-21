Диетолог Соломатина перечислила помогающие справиться со стрессом продукты

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Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что для снижения тревожности, раздражительности и преодоления стрессового состояния в рацион следует включать продукты, стимулирующие выработку триптофана.
Диетолог Соломатина перечислила помогающие справиться со стрессом продукты
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В беседе с «Вечерней Москвой» она сказала, что триптофан — это аминокислота, из которой образуется серотонин, так называемый гормон счастья.

«Для выработки этой аминокислоты необходима глюкоза... Полезным источником глюкозы могут выступать: ломтик тёмного шоколада, виноград, любая сладкая либо кисло-сладкая ягода — малина, клубника, смородина», — отметила Соломатина.

Подавить стрессовое состояние способны также биологически активные химические вещества — нейромедиаторы. Они в большом количестве содержатся в индейке, буром рисе, томатах и бананах.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.

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