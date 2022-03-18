Онищенко прокомментировал ситуацию с продажами сахара

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с продажами сахара.
Онищенко прокомментировал ситуацию с продажами сахара
  • РИА Новости

Так, в беседе с НСН он напомнил, что любой рафинированный продукт вреден и скупать сахар в больших количествах не нужно.

«Мы сахаром себя обеспечим — это раз. Второе — употреблять сахар, особенно в старшем возрасте, я бы вообще не рекомендовал», — уточнил Онищенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах исключительно эмоциональный, а Минпромторг в нынешних условиях работает великолепно.

Со своей стороны, Федеральная антимонопольная служба начала проверку цепочки поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержки отгрузок.

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