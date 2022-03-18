Песков назвал ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах эмоциональной реакцией людей

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах исключительно эмоциональный и Минпромторг в нынешних условиях работает великолепно.
Песков назвал ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах эмоциональной реакцией людей
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Ажиотаж ни на что не опирается, ничем не спровоцирован. Ажиотаж исключительно эмоциональный. В данном случае Минпромторг работает великолепно», — сказал он.

Песков отметил, что подобный эмоциональный ажиотаж уже был, в частности, в первую неделю локдауна во время пандемии коронавируса. 

«Несмотря на все заверения Минпромторга, все бежали в магазины, закупали гречку, а потом выяснялось, что никуда она не исчезает, что гречки завались. Сейчас это также эмоциональный характер носит», — подчеркнул он.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверять поставки сахара в розничные торговые сети. Как отметили в ведомстве, ажиотажный спрос и действия недобросовестных предпринимателей привели к отсутствию товара на полках магазинов в ряде регионов. 

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