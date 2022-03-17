В ФАС сообщили о проверках цепочки поставок сахара для недопущения задержки отгрузок

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержки отгрузок. Соответствующая информация приводится на сайте ведомства.
В ФАС сообщили о проверках цепочки поставок сахара для недопущения задержки отгрузок
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«По поручению первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова ведомство проверяет участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара на объекты розничной торговли», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов, как показывает практика, связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями».

Ранее появилась информация, что первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил ФАС, Минсельхозу, Минпромторгу и ФНС представить в правительство предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар.

Кроме того, в пресс-службе Генеральной прокуратуры России сообщили, что прокуроры проверят обоснованность роста стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки рядом предприятий. 

Вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула, что в России нет предпосылок для образования дефицита продуктов питания в условиях западных санкций.

Подробнее — в материале RT.

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