В ФАС сообщили о проверках цепочки поставок сахара для недопущения задержки отгрузок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержки отгрузок. Соответствующая информация приводится на сайте ведомства.

«По поручению первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова ведомство проверяет участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара на объекты розничной торговли», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов, как показывает практика, связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями».

Ранее появилась информация, что первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил ФАС, Минсельхозу, Минпромторгу и ФНС представить в правительство предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар.

Кроме того, в пресс-службе Генеральной прокуратуры России сообщили, что прокуроры проверят обоснованность роста стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки рядом предприятий.

Вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула, что в России нет предпосылок для образования дефицита продуктов питания в условиях западных санкций.

Подробнее — в материале RT.