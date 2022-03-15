Прокуроры проверят обоснованность увеличения стоимости сахара в российских регионах
«В рамках функционирующей в Генеральной прокуратуре России экспертной группы... получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что прокуроры 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, проверят законность их действий.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на экспорт зерновых и сахара в страны ЕАЭС до 30 июня.