Прокуроры проверят обоснованность увеличения стоимости сахара в российских регионах

Прокуроры проверят обоснованность роста стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки рядом предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

«В рамках функционирующей в Генеральной прокуратуре России экспертной группы... получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что прокуроры 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, проверят законность их действий.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на экспорт зерновых и сахара в страны ЕАЭС до 30 июня.