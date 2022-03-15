Мишустин подписал постановление о временном запрете на экспорт зерновых и сахара

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Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на экспорт зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. Соответствующая информация приводится на сайте кабмина.

«В России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Кроме того, вводится запрет также и на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны.

Как отмечается, ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что таможенная подкомиссия одобрила введение до конца августа запрета на вывоз зерновых культур из России в страны ЕАЭС.

Как подчёркивал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, урожай зерна в России в 2022 году составит 123 млн т, а масличных — 22,6 млн т.

Он подчеркнул, что Россия полностью покрывает собственные потребности по всем основным видам продукции.

Патрушев также добавил, что российский АПК работает в штатном режиме, а ситуация на продовольственном рынке в стране стабильна.

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