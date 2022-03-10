Глава Минсельхоза Патрушев заявил о стабильной ситуации на рынке продовольствия в России
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«Агропромышленный комплекс, включая перерабатывающие предприятия, работает у нас в штатном режиме», — заявил Патрушев.
По его словам, ситуация на рынке продовольствия стабильная.
Министр подчеркнул, что продукция своевременно поставляется в торговые точки.
Патрушев также отметил, что продовольственная безопасность страны обеспечена, Россия полностью покрывает собственные потребности по всем основным видам продукции и готова продолжать исполнять экспортные обязательства.