Глава Минсельхоза Патрушев заявил о стабильной ситуации на рынке продовольствия в России

Российский АПК работает в штатном режиме, а ситуация на продовольственном рынке в стране стабильна. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

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«Агропромышленный комплекс, включая перерабатывающие предприятия, работает у нас в штатном режиме», — заявил Патрушев. По его словам, ситуация на рынке продовольствия стабильная. Министр подчеркнул, что продукция своевременно поставляется в торговые точки. Патрушев также отметил, что продовольственная безопасность страны обеспечена, Россия полностью покрывает собственные потребности по всем основным видам продукции и готова продолжать исполнять экспортные обязательства.