Глава Минсельхоза Патрушев заявил о стабильной ситуации на рынке продовольствия в России

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Российский АПК работает в штатном режиме, а ситуация на продовольственном рынке в стране стабильна. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
Глава Минсельхоза Патрушев заявил о стабильной ситуации на рынке продовольствия в России
  • © Пресс-служба Минсельхоза РФ

«Агропромышленный комплекс, включая перерабатывающие предприятия, работает у нас в штатном режиме», — заявил Патрушев.

По его словам, ситуация на рынке продовольствия стабильная.

Министр подчеркнул, что продукция своевременно поставляется в торговые точки.

Патрушев также отметил, что продовольственная безопасность страны обеспечена, Россия полностью покрывает собственные потребности по всем основным видам продукции и готова продолжать исполнять экспортные обязательства.

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