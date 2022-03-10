Россия до конца августа запретит экспорт зерновых в страны ЕАЭС

Таможенная подкомиссия одобрила введение до конца августа запрета на вывоз зерновых культур из России в страны ЕАЭС, сообщили в Минэкономразвития.

«Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о введении временного запрета на вывоз зерновых культур из Российской Федерации в страны ЕАЭС», — сказали в подкомиссии.

Такое предложение поступило от Минсельхоза России, а решение подкомиссии согласовано первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

«Мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 года в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом России», — уточнили там.

При этом вывоз зерновых за пределы ЕАЭС уже был ограничен тарифными квотами и экспортными пошлинами, которые вводились для стабилизации цен на внутреннем рынке.

«По данным Минсельхоза России, в настоящее время обеспеченность зерном в России превышает 150%», — напомнили в пресс-службе, заявление которой приводит РИА Новости.

Вместе с тем временный запрет на экспорт позволит не допустить перетоков сельскохозяйственной продукции с учётом того, что страны ЕАЭС в этом сезоне уже сделали все закупки в беспошлинном режиме.

Как сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, урожай зерна в России в 2022 году составит 123 млн тонн, а масличных — 22,6 млн тонн.

Он подчеркнул, что Россия полностью покрывает собственные потребности по всем основным видам продукции.