«Известия»: Белоусов поручил представить предложения по урегулированию цен на сахар

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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил ФАС, Минсельхозу, Минпромторгу и ФНС представить в правительство предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар.

Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на источник.

Как отмечается, Белоусов также поручил Минпромторгу и Минсельхозу провести рабочие встречи с производителями сахара и торговыми сетями.

«Задача — выявить звено в единой цепочке поставок, на котором происходит значительное завышение цен на сахарный песок, и принять меры, а не ввести госрегулирование», — пишет издание.

По словам источников газеты, «известны случаи, когда недобросовестные посредники-фасовщики придерживают у себя сахар». 

Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» с 3 марта вводят ограничение наценки на уровне 5% на четыре категории товаров.

Как подчёркивал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, российский АПК работает в штатном режиме, а  ситуация на продовольственном рынке в стране стабильна.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что бизнесу не следует наживаться на людях в условиях санкций.

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