Володин призвал бизнес не наживаться на людях в условиях санкций

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что бизнесу не следует наживаться на людях в условиях санкций.

«Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли», — написал Володин в своём Telegram.

Он отметил, что сегодня поступает информация из регионов о «снижении цен на дизельное топливо, удобрения».

«Это крайне важно для жителей села, для тех, кто готовится к весенне-полевым работам. Для всех нас. Значит, будем с необходимыми продуктами питания не только в этом году, но и на будущее», — сказал Володин.

Ранее первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные санкции приведут лишь к усилению самодостаточности России.