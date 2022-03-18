Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар
- РИА Новости
«Сейчас ответственность каждого — как нашего общества, так и наших граждан — понимание того, что не надо скупать гречку. Не надо. Заведутся там жучки», — цитирует РИА Новости Матвиенко.
Она подчеркнула, что также не надо скупать сахар, так как «в таком количестве сахар никто не употребляет».
Спикер Совфеда отметила, что Россия обладает достаточными запасами круп и сахара.
Матвиенко добавила, что гражданам надо «спокойно работать и не поддаваться паническим настроениям».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах исключительно эмоциональный и Минпромторг в нынешних условиях работает великолепно.