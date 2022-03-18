Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар.
Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар
  • РИА Новости

«Сейчас ответственность каждого — как нашего общества, так и наших граждан — понимание того, что не надо скупать гречку. Не надо. Заведутся там жучки», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Она подчеркнула, что также не надо скупать сахар, так как «в таком количестве сахар никто не употребляет».

Спикер Совфеда отметила, что Россия обладает достаточными запасами круп и сахара.

Матвиенко добавила, что гражданам надо «спокойно работать и не поддаваться паническим настроениям».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах исключительно эмоциональный и Минпромторг в нынешних условиях работает великолепно.

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