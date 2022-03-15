Врач Осипов рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в Подмосковье

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов отметил, что специалисты наблюдают спад заболеваемости, в том числе коронавирусом, в Московской области.

«Мы видим резкое снижение заболеваемости как коронавирусной инфекцией, так и другими простудными заболеваниями. В этом Подмосковье не отстаёт от Москвы», — сказал специалист в беседе с «Радио 1».

Ранее стало известно, что в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.

Обязательное ношение масок отменяется и в Подмосковье.

Руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.