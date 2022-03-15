Врач Осипов рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в Подмосковье
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«Мы видим резкое снижение заболеваемости как коронавирусной инфекцией, так и другими простудными заболеваниями. В этом Подмосковье не отстаёт от Москвы», — сказал специалист в беседе с «Радио 1».
Ранее стало известно, что в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.
Обязательное ношение масок отменяется и в Подмосковье.
Руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.