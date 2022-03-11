Профессор Богданов прокомментировал уход зарубежных напитков с российского рынка

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Профессор кафедры факультетской терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Альфред Богданов оценил возможные последствия ухода с рынка газированных напитков западного производства.
Профессор Богданов прокомментировал уход зарубежных напитков с российского рынка
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«Эти уходящие продукты специалисты не относят к категории полезных. Напротив, они их связывают исключительно с факторами риска алиментарно-зависимых заболеваний. Таких, как сахарный диабет, ожирение и сопутствующие им сердечно-сосудистые заболевания», — сказал эксперт в беседе с ФАН.

По словам Богданова, в России есть рецептуры напитков советских времён — различные варианты консервированных морсов, соков, газированных напитков с меньшей долей сахара.

Их тоже нельзя отнести к продуктам здорового питания, однако важно отметить, что доля сахара в них на порядок ниже, чем у напитков всем известных мировых брендов, заключил профессор.

8 марта американская компания Coca-Cola объявила о приостановке деятельности на территории России.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.

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