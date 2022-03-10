Carlsberg объявил об остановке производства на территории России
«Мы прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке», — приводит РИА Новости сообщение компании.
Пивоваренные заводы «Балтика» будут управляться как отдельный бизнес.
Carlsberg также останавливает новые инвестиции в России и прекращает экспорт российским пивоваренным заводам «Балтика».
Ранее японский производитель принтеров, сканеров и сопутствующих электронных компонентов Epson сообщил о приостановке поставок в Россию и Белоруссию.
Также стало известно, что видеоигровая компания Sony Interactive Entertainment приостанавливает поставки и работу PlayStation Store в России из-за спецоперации на Украине.
Звукозаписывающая компания Universal Music Group приостановилa деятельность в России.
Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.