Carlsberg объявил об остановке производства на территории России

Производитель пива Carlsberg сообщил об остановке своего производства в России.

«Мы прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Пивоваренные заводы «Балтика» будут управляться как отдельный бизнес.

Carlsberg также останавливает новые инвестиции в России и прекращает экспорт российским пивоваренным заводам «Балтика».

Ранее японский производитель принтеров, сканеров и сопутствующих электронных компонентов Epson сообщил о приостановке поставок в Россию и Белоруссию.

Также стало известно, что видеоигровая компания Sony Interactive Entertainment приостанавливает поставки и работу PlayStation Store в России из-за спецоперации на Украине.

Звукозаписывающая компания Universal Music Group приостановилa деятельность в России.

Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.