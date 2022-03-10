Epson приостанавливает поставки в Россию и Белоруссию

Японский производитель принтеров, сканеров и сопутствующих электронных компонентов Epson сообщил о приостановке поставок в Россию и Белоруссию.

«Мы приняли решение приостановить экспорт нашей продукции в Россию и Белоруссию», — передаёт РИА Новости сообщение холдинга.

В Epson сообщили, что обеспокоены ситуацией вокруг Украины и направляют $1 млн на гуманитарную помощь стране посредством ООН и Красного Креста.

Ранее стало известно, что видеоигровая компания Sony Interactive Entertainment приостанавливает поставки и работу PlayStation Store в России из-за спецоперации на Украине.

Звукозаписывающая компания Universal Music Group приостановилa деятельность в России.

Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.

TikTok приостанавливает в России возможность ведения прямых трансляций и публикации видеоконтента.