TikTok приостанавливает в России функцию прямых трансляций и публикацию контента
«В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса», — сообщается в Twitter компании.
Уточняется, что на данный момент ограничения не затронут службу обмена сообщениями в приложении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и призывы к антироссийским санкциям.
В Роскомнадзоре заявили, что с мая 2021 года зафиксировано семь фактов дискриминации официальных аккаунтов СМИ и общественных деятелей России на платформе TikTok.