TikTok приостанавливает в России функцию прямых трансляций и публикацию контента

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Cервис для создания и просмотра коротких видео TikTok приостанавливает в России возможность ведения прямых трансляций и публикации видеоконтента из-за нового закона о фейках.

«В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса», — сообщается в Twitter компании.

Уточняется, что на данный момент ограничения не затронут службу обмена сообщениями в приложении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и призывы к антироссийским санкциям.

В Роскомнадзоре заявили, что с мая 2021 года зафиксировано семь фактов дискриминации официальных аккаунтов СМИ и общественных деятелей России на платформе TikTok.

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