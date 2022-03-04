Роскомнадзор рассказал о дискриминации аккаунтов российских СМИ в TikTok

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В Роскомнадзоре заявили, что с мая 2021 года зафиксировано семь фактов дискриминации официальных аккаунтов СМИ и общественных деятелей России на платформе TikTok.
Роскомнадзор рассказал о дискриминации аккаунтов российских СМИ в TikTok
  • globallookpress.com
  • © Fabian Sommer/dpa

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Начиная с мая 2021 года Роскомнадзор зафиксировал семь фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей на платформе TikTok», — отмечается в заявлении.

Отдельно отмечается, что Роскомнадзор 4 марта направил письмо администрации социальной сети с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных в официальном аккаунте РИА Новости.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение ложных рекламных сообщений на территории России через видеохостинг YouTube.

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