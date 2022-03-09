Звукозаписывающая компания Universal Music Group объявила о приостановке работы в России

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Звукозаписывающая компания Universal Music Group приостанавливает деятельность в России. Об этом сообщает издание Variety.

«Мы немедленно приостанавливаем всю деятельность в России и закрываем наши офисы там», — говорится в заявлении компании.

Ранее стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России. 

Музыкальный сервис Spotify объявил, что подписка Premium больше недоступна для приобретения в России в связи с новыми внешними ограничениями, которые связаны с приостановкой работы платёжных систем Visa и Mastercard.

Компания Starbucks приостанавливает свою работу в России.

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