Звукозаписывающая компания Universal Music Group объявила о приостановке работы в России

Звукозаписывающая компания Universal Music Group приостанавливает деятельность в России. Об этом сообщает издание Variety.

«Мы немедленно приостанавливаем всю деятельность в России и закрываем наши офисы там», — говорится в заявлении компании.

Ранее стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.

Музыкальный сервис Spotify объявил, что подписка Premium больше недоступна для приобретения в России в связи с новыми внешними ограничениями, которые связаны с приостановкой работы платёжных систем Visa и Mastercard.

Компания Starbucks приостанавливает свою работу в России.