Сервис Spotify сообщил об ограничениях оформления Premium-подписки в России

Музыкальный сервис Spotify объявил, что подписка Premium больше недоступна для приобретения в России в связи с новыми внешними ограничениями, которые связаны с приостановкой работы платёжных систем Visa и Mastercard.

«Premium-подписка больше недоступна для покупки в России», — сообщается на сайте сервиса.

Уточняется, что при наличии активной подписки следующая попытка оплаты может быть неудачной, и тогда пользователь перейдёт на бесплатный тарифный план.

Ранее стало известно, что бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger закроют свои магазины в России с 7 марта.

Онлайн-магазины ретейлера одежды H&M и производителя техники Canon также приостановили продажи в России.