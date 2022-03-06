Сервис Spotify сообщил об ограничениях оформления Premium-подписки в России
«Premium-подписка больше недоступна для покупки в России», — сообщается на сайте сервиса.
Уточняется, что при наличии активной подписки следующая попытка оплаты может быть неудачной, и тогда пользователь перейдёт на бесплатный тарифный план.
Ранее стало известно, что бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger закроют свои магазины в России с 7 марта.
Онлайн-магазины ретейлера одежды H&M и производителя техники Canon также приостановили продажи в России.