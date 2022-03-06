Бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger закроют свои магазины в России с 7 марта

Американская компания PVH, в которую входят бренды одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, с 7 марта на фоне спецоперации России на Украине закрывает свои магазины и приостанавливает работу в России и Белоруссии.

«PVH Corp. приняла решение временно закрыть магазины и приостановить всю коммерческую деятельность в России и Белоруссии с 7 марта», — сообщается в Instagram-аккаунте компании.

Ранее онлайн-магазины ретейлера одежды H&M и производителя техники Canon приостановили продажи в России.

Позднее шведская компания IKEA приостановила продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России.

Производитель спортивных товаров Puma объявил о приостановке работы своих магазинов на территории России в связи с событиями на Украине.