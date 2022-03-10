Sony приостанавливает поставки и работу PlayStation Store в России

Видеоигровая компания Sony Interactive Entertainment (SIE) приостанавливает поставки и работу PlayStation Store в России из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Подразделение Sony PlayStation... приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Россию», — сказано в сообщении.

PlayStation Store также не будет доступен в стране.

Ранее звукозаписывающая компания Universal Music Group приостановилa деятельность в России.

Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.

TikTok приостанавливает в России возможность ведения прямых трансляций и публикации видеоконтента.

Американская компания Walt Disney Company заявила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры.

О приостановке выхода фильмов в российский прокат также сообщили Sony и Universal.