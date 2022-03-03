Вирусолог Аграновский рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России

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Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России.
Вирусолог Аграновский рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России
  • РИА Новости

«В стране идёт спад заболеваемости. Самый главный штамм сейчас — «омикрон», который вызывает относительно стёртые симптомы, а также меньше тяжёлых случаев», — заявил он в беседе с НСН.

По мнению медика, маски можно будет снять, вероятно, уже к лету, но всё зависит от уровня заболеваемости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице прекращает работу система QR-кодов.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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