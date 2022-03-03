В Москве отменяют систему QR-кодов

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице система QR-кодов прекращает работу.
В Москве отменяют систему QR-кодов
  • РИА Новости

«Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 года, в Москве прекращается использование QR-кодов. Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», — говорится в заявлении в блоге мэра.

Глава города отметил, что эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания штаммом «омикрон» коронавируса и госпитализаций продолжает снижаться. 

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 4 марта в связи с улучшением санэпидемиологической обстановки отменяется требование о необходимости QR-кодов.

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