В Москве отменяют систему QR-кодов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице система QR-кодов прекращает работу.

«Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 года, в Москве прекращается использование QR-кодов. Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», — говорится в заявлении в блоге мэра.

Глава города отметил, что эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания штаммом «омикрон» коронавируса и госпитализаций продолжает снижаться.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 4 марта в связи с улучшением санэпидемиологической обстановки отменяется требование о необходимости QR-кодов.