Эпидемиолог Константинов объяснил, когда можно ехать на море переболевшим COVID-19

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Александра Самсоненко
Научный консультант Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, директор института клинической медицины и эпидемиолог Дмитрий Константинов в беседе с RT рассказал, когда можно ехать на море после коронавируса и кому стоит воздержаться от таких поездок.
Эпидемиолог Константинов объяснил, когда можно ехать на море переболевшим COVID-19
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«От поездки на море нужно отказаться в первую очередь пациентам, перенёсшим тяжёлое и крайне тяжёлое течение COVID-19», — уверен Константинов. 

Однако, по его словам, даже тем, кто переболел в лёгкой форме, не рекомендуется ехать на море в течение месяца после выздоровления.

«После любого инфекционного заболевания, в том числе и новой коронавирусной инфекции, отмечается постинфекционная астения в течение двух-трёх недель. В этот период организму требуется поддерживающая, укрепляющая терапия. Избыточная инсоляция вредна для любого организма; для того, который восстанавливается после коронавируса, — тем более», —  считает Константинов.

Постковидный синдром имеет долгосрочные патологические проявления, которые сохраняются в течение трёх и более месяцев после новой коронавирусной инфекции, напомнил эксперт.

«Большую опасность представляют сосудистые и васкулитные проявления на коже, кожные реакции, одышка, тяжесть за грудиной. Могут возникать риски, связанные и с обострением имеющихся хронических заболеваний, что также может испортить отдых... Пациентам без сопутствующих заболеваний, перенёсших в лёгкой или средней степени COVID-19, своевременная реабилитация необходима. Решение нужно принимать индивидуально, учитывая возраст, наличие хронических заболеваний, самочувствие и настроение», — заявил Константинов.

Ранее биофизик Андрей Ломоносов рассказал, что приём витамина С в большой дозировке при коронавирусе не оказывает положительного влияния на скорость выздоровления при коронавирусной инфекции.

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