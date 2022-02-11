Врач Васильев рассказал, как решить проблемы с выпадением волос после COVID-19

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Александра Самсоненко
Врачи в беседе с RT рассказали, какие действия необходимо предпринять, чтобы решить проблемы с ногтями и выпадением волос тем, кто переболел коронавирусом.
Врач Васильев рассказал, как решить проблемы с выпадением волос после COVID-19
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Специалист Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» врач-инфекционист Сергей Васильев отметил, что необходимо сдать анализы на уровень витаминов D и B12.

«При их дефиците обязательно обратиться к врачу, самостоятельно принимать витамины не нужно. Целесообразно обратить внимание на рацион питания. Употреблять в пищу больше рыбы, овощей и фруктов», — пояснил он.

Руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков, в свою очередь, добавил, что при выпадении волос можно принимать добавки, содержащие биотин, а также делать массаж головы с кедровым маслом.

Кроме того, по его словам, проблемы с ногтями помогут решить витамин Е, С и бета-каротин.

«Витамины и минералы — неотъемлемая часть пищи. Они должны входить в рацион круглый год. Постоянный витаминно-минеральный фон обеспечивает готовность организма к встрече с инфекцией и последующему выздоровлению. Поэтому эффективное потребление витаминов и минералов — это не сезонность, не вынужденная мера, а просто часть ежедневного рациона», — отметил Чудаков.

При этом эксперты сошлись во мнении, что для переболевших коронавирусом нет ограничений ни в стрижке волос, ни в бритье, ни в маникюре и педикюре. Заняться этими процедурами можно сразу после выздоровления.

Ранее доктор медицинских наук врач-инфекционист Николай Малышев назвал возможные сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, это «может произойти через три-четыре недели».

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