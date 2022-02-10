Врач Малышев назвал возможные сроки выхода России на плато по заболеваемости COVID-19

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Количество выписанных после COVID-19 стало немного расти, но пока до плато далековато», — заявил Малышев в беседе в радио Sputnik.

По его словам, «плато — это когда сколько заболело за сутки, столько и выписалось».

«Когда эти показатели сравняются, будет хорошо. Затем число выписанных начнёт превышать число заболевших», — добавил специалист.

Малышев уточнил, что ещё более важным является соотношение между числом госпитализированных и выписанных за день из больниц.

Он отметил, что «по этому параметру выход на плато может произойти тоже не в ближайшее время, а через три-четыре недели».

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