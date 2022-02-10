Врач Малышев назвал возможные сроки выхода России на плато по заболеваемости COVID-19

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Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Врач Малышев назвал возможные сроки выхода России на плато по заболеваемости COVID-19
  • AP
  • © Dmitri Lovetsky

«Количество выписанных после COVID-19 стало немного расти, но пока до плато далековато», — заявил Малышев в беседе в радио Sputnik.

По его словам, «плато — это когда сколько заболело за сутки, столько и выписалось».

«Когда эти показатели сравняются, будет хорошо. Затем число выписанных начнёт превышать число заболевших», — добавил специалист.

Малышев уточнил, что ещё более важным является соотношение между числом госпитализированных и выписанных за день из больниц.

Он отметил, что «по этому параметру выход на плато может произойти тоже не в ближайшее время, а через три-четыре недели».

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что в России на штамм коронавируса «омикрон» приходится примерно 70% всех новых случаев инфицирования.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что, по оценкам фонда, Россия на этой неделе пройдёт пик инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила, что в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

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