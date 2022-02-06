Эксперт Роспотребнадзора заявила о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в России

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В России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом, заявила в эфире телеканала «Россия 24» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.
Эксперт Роспотребнадзора заявила о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в России
  • РИА Новости

«Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации», — приводит РИА Новости слова Пшеничной.

По её словам, в России «приличный» уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, много людей переболели омикрон-вариантом.

Ранее Пшеничная заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в России наступит, предположительно, в середине февраля.

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