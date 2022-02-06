Эксперт Роспотребнадзора заявила о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в России
- РИА Новости
«Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации», — приводит РИА Новости слова Пшеничной.
По её словам, в России «приличный» уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, много людей переболели омикрон-вариантом.
Ранее Пшеничная заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в России наступит, предположительно, в середине февраля.