Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: пик заболеваемости COVID-19 будет в середине февраля

Пик заболеваемости COVID-19 в России наступит, предположительно, в середине февраля, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

«В ближайшие 2-3 недели, вполне вероятно, «омикрон» станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов России. И к середине февраля, а, возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», — сказала она в комментарии РИА Новости.

По словам эксперта Роспотребнадзора, на пике заболеваемости суточные показатели могут быть очень высокими. При этом собеседница агентства допустила, что после прохождения пика может начаться такое же резкое снижение выявленных случаев коронавируса, как и в других странах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, скорее всего, будет продолжаться ещё две недели.