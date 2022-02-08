РФПИ: Россия на этой неделе может пройти пик заболеваемости «омикроном»

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По оценкам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Россия на этой неделе может пройти пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
РФПИ: Россия на этой неделе может пройти пик заболеваемости «омикроном»
  • AP

«По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдёт пик заболеваемости «омикроном», — цитирует его ТАСС.

Также Дмитриев заявил, что в РФПИ к концу февраля ожидают значительного снижения числа новых случаев заболевания.

Глава РФПИ добавил, что использование вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» позволило России справиться с омикрон-штаммом «значительно лучше, чем большинству стран».

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила, что в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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