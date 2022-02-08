Вирусолог Альтштейн спрогнозировал спад заболеваемости «омикроном» в конце февраля

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Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что в России спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля.
Вирусолог Альтштейн спрогнозировал спад заболеваемости «омикроном» в конце февраля
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Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

«Во многих странах уже довольно сильное снижение «омикрона». В разных странах по-разному. Мировая кривая уже почти как две недели повернула вниз, сейчас мы находимся примерно на пике… Что касается вообще такого общего активного снижения — это достаточно долгая история. Здесь, я думаю, весь февраль, может быть, и март будет продолжаться всё», — сообщил Альтштейн.

По его словам, число госпитализаций будет снижаться медленнее, но при этом снизится общее количество заболевших.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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