Биофизик Ломоносов предупредил о побочных эффектах при приёме больших доз витамина С

Приём витамина С в большой дозировке при коронавирусе не оказывает положительного влияния на скорость выздоровления при коронавирусной инфекции. Об этом в беседе с RT рассказал биофизик, эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет» Андрей Ломоносов.

Он уточнил, что побочные явления при превышении рекомендованной суточной дозы применения могут быть серьёзными, особенно для людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни.

По его словам, нет никаких научных доказательств, что витамин С в больших дозировках сокращает сроки болезни и тяжесть заболевания коронавирусом.

«Приём витамина дозой свыше безопасной может привести к побочным эффектам. Среди них — нарушение работы желудочно-кишечного тракта, например изжога. Также употребление высоких доз витамина С длительное время способствует более быстрому формированию камней в почках, что важно знать людям, которые имеют предрасположенность к этому заболеванию. При приёме витамина С вместе с железом также возможно избыточное накопление железа в организме», — рассказал Ломоносов.

При этом эксперт отметил, что при других простудных заболеваниях витамин С доказал свою положительную роль в лечении при кратковременном увеличении дозировки.