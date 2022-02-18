Нижегородская область направит более 40 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донбасса
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Как рассказал губернатор Глеб Никитин, в регионе создали оперативный штаб, чтобы оценить, сколько жителей самопровозглашённых ЛНР и ДНР можно будет принять.
«Для размещения задействуем гостиницы, санатории и другие подобные объекты. Также оцениваем наличие транспорта, который необходимо направить для перевозки мирных жителей ЛНР и ДНР на территорию России», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Тульская область направит гуманитарную помощь беженцам из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые прибудут в Ростовскую область.
Глава ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям республики заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.
Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.
Министерство образования самопровозглашённой Луганской народной республики объявило об эвакуации всех детских домов и школ-интернатов в Россию.
МЧС самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщило о планируемой эвакуации из республики около 700 тыс. человек.