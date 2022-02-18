Тульская область направит гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

Тульская область направит гуманитарную помощь беженцам из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые прибудут в Ростовскую область.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Товары первой необходимости и продовольствие направят по поручению главы региона Алексея Дюмина.

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Ранее в Донецке произошёл взрыв. Ruptly опубликовало кадры с места взрыва автомобиля возле здания администрации Донецка.

До этого представители силовых структур самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили теракт с подрывом нефтебазы в Еленовке и на территории завода «Стирол» в Горловке.