Тульская область направит гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

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Тульская область направит гуманитарную помощь беженцам из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые прибудут в Ростовскую область.
Тульская область направит гуманитарную помощь беженцам из Донбасса
  • © Сергей Батурин
  • РИА Новости

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Товары первой необходимости и продовольствие направят по поручению главы региона Алексея Дюмина.

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Ранее в Донецке произошёл взрыв. Ruptly опубликовало кадры с места взрыва автомобиля возле здания администрации Донецка. 

До этого представители силовых структур самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили теракт с подрывом нефтебазы в Еленовке и на территории завода «Стирол» в Горловке.

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