В ДНР предотвратили теракт на нефтебазе в Еленовке
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«Сегодня ночью диверсионная группа из состава центра специального назначения «Восток» попыталась осуществить проникновение на территорию нефтебазы в районе Еленовки с целью подрыва резервуаров, рассчитывая, что в них хранятся ГСМ», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.
По его словам, масштабных последствий удалось избежать благодаря оперативной работе силовиков республики.
Материалы по факту инцидента будут переданы представителям международных организаций и в Генпрокуратуру ДНР для возбуждения уголовного дела.
15 февраля сотрудники спецслужб самопровозглашённой Луганской народной республики предотвратили теракт в центре Луганска.
Предполагается, что подрыв злоумышленники планировали произвести во время митинга, посвящённого Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.