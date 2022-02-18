В ДНР предотвратили теракт на нефтебазе в Еленовке

Представители силовых структур самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили теракт с подрывом нефтебазы в Еленовке, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Сегодня ночью диверсионная группа из состава центра специального назначения «Восток» попыталась осуществить проникновение на территорию нефтебазы в районе Еленовки с целью подрыва резервуаров, рассчитывая, что в них хранятся ГСМ», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

По его словам, масштабных последствий удалось избежать благодаря оперативной работе силовиков республики.

Материалы по факту инцидента будут переданы представителям международных организаций и в Генпрокуратуру ДНР для возбуждения уголовного дела.

15 февраля сотрудники спецслужб самопровозглашённой Луганской народной республики предотвратили теракт в центре Луганска.

Предполагается, что подрыв злоумышленники планировали произвести во время митинга, посвящённого Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.