В ЛНР заявили о предотвращении теракта в центре Луганска

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Сотрудники спецслужб самопровозглашённой Луганской народной республики предотвратили теракт в центре Луганска, заявили в Министерстве госбезопасности (МГБ).
В ЛНР заявили о предотвращении теракта в центре Луганска
  • РИА Новости

Как уточняется, от жителя столицы республики поступило сообщение о неизвестном предмете в урне для мусора в сквере Дружбы Народов, похожем на самодельное взрывное устройство.

«Сотрудниками МГБ в мусорной урне... было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, состоящее из мобильного телефона, электродетонатора, двух тротиловых шашек общим весом 400 г и поражающих элементов. В качестве поражающих элементов были использованы куски металлической арматуры длиной от 5 до 20 см», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве предположили, что подрыв злоумышленники планировали произвести во время митинга, посвящённого Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

«Способ закладки и состав СВУ свидетельствуют о возможной причастности диверсионно-разведывательных групп ГУР МОУ и украинских спецслужб», — добавили в МГБ.

В январе глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Киев подготовил диверсионные группы с помощью иностранных специалистов, а их целью являются социальные объекты.

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