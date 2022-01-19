Глава ДНР Пушилин заявил о подготовке Киевом шести диверсионных групп в Донбассе

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина подготовила диверсионные группы с помощью иностранных специалистов, а их целью являются социальные объекты.
Глава ДНР Пушилин заявил о подготовке Киевом шести диверсионных групп в Донбассе
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Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Согласно нашим разведданным, Украина подготовила несколько диверсионных групп при помощи иностранных специалистов, и их цель сейчас — это те населённые пункты, которые находятся вдоль линии соприкосновения, включая и Горловку, и Донецк, и Докучаевск», — цитирует Пушилина РИА Новости.

По его словам, в республике усиливают меры безопасности.

«Их цель — это инфраструктурные объекты: это газопроводы, водопроводы, линии электропередачи. Ну, теракты в самом явном их проявлении», — сказал глава ДНР.

В декабре Денис Пушилин выразил надежду, что Украина не решится на использование химического оружия в Донбассе.

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