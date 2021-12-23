Глава ДНР выразил надежду, что Украина воздержится от использования химоружия

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» выразил надежду на то, что Украина не решится на использование химического оружия в Донбассе.
Глава ДНР выразил надежду, что Украина воздержится от использования химоружия
  • РИА Новости

«Химическое оружие присутствует уже на территории Украины, будет использовано или нет — здесь вопрос времени. Я очень надеюсь на то, что освещение в СМИ, призывы (и с нашей стороны в том числе) — они возымеют своё действие, и Украина не пойдёт на этот очень серьёзный и противоправный шаг», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что украинские власти совершают «очень много шагов нелогичных», поэтому никто не может гарантировать, что Киев не станет применять химоружие в Донбассе.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокации с химическими веществами на востоке Украины.

Позднее представитель ДНР рассказал подробности о поставленном Киеву химоружии.

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