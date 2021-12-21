Политолог Бредихин оценил возможность провокаций американских ЧВК с химикатами в Донбассе

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокации с химическими веществами на востоке Украины.

Бредихин заявил, что это «вполне реалистичный вариант». Он подчеркнул, что использование химоружия НАТО, украинской армией или ЧВК недопустимо. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокации с химическими веществами на востоке Украины.