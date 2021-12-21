Политолог Бредихин оценил возможность провокаций американских ЧВК с химикатами в Донбассе

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокации с химическими веществами на востоке Украины.

Бредихин заявил, что это «вполне реалистичный вариант».

Он подчеркнул, что использование химоружия НАТО, украинской армией или ЧВК недопустимо.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокации с химическими веществами на востоке Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить