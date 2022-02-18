В ДНР предотвратили теракт на заводе «Стирол», ранен охранник

Спецслужбы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) предотвратили теракт на территории завода «Стирол» в Горловке.

«18 февраля 2022 года около 04:00 мск украинской диверсионно-разведывательной группой предпринята попытка подрыва ёмкостей для хранения аммиака на территории завода «Стирол» в г. Горловке», — говорится в сообщении МГБ ДНР.

Отмечается, что во время попытки совершения диверсии был ранен охранник предприятия 1957 года рождения, мужчине оказали необходимую медпомощь.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и спецслужбы республики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Донбассе, назвал её очень тревожной.