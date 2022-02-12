Сомнолог Бузунов дал советы по изменению суточных ритмов человека

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Ангелина Шурпина
Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов в беседе с RT дал советы, как «совам» изменить свой режим и стать «жаворонками».
Сомнолог Бузунов дал советы по изменению суточных ритмов человека
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По словам врача, если две недели вставать в одно и то же время, то организм «перестроит циркадные ритмы под это время подъёма».

Соответственно, и время отбоя подстроится под новое время подъёма, пояснил собеседник RT.

«Всё зависит от того, насколько жёстко человек задаёт время подъёма, поэтому первое, что нужно сделать «совам», — это не отсыпаться в выходные дни или когда такая возможность появляется. Второе — «совам» нежелательно за шесть, а лучше за восемь часов до сна употреблять кофеиносодержащие продукты», — рассказал Бузунов.

В качестве третьего пункта сомнолог посоветовал за два часа до сна постараться убрать психоэмоциональную активность.

«Процесс общения с телефоном — это активный процесс... Более того, голубой спектр экрана воспринимается мозгом как солнечный свет. Дополнительно падает продукция мелатонина, которая и так позже у «сов» начинает продуцироваться, и заснуть ещё тяжелее», — объяснил профессор.

Он также посоветовал исключить «яркий «офисный» свет», а вечером, по мнению эксперта, желательно обеспечить «приглушённый, рыжеватый, домашний свет».

Ранее психотерапевт, сомнолог доктор медицинских наук Елена Корабельникова рассказала о случаях нарушения сна у пациентов с коронавирусной инфекцией.

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